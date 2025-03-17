Mesire Yerinde Şiddet Skandalı! Küçük Çocuk Koruma Altına Alındı, Anneye Soruşturma Açıldı

Isparta’da bir mesire alanında yaşanan şiddet olayı büyük tepki topladı. Annesi tarafından darbedilen küçük çocuk devlet korumasına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Isparta’nın Ayazmana bölgesinde meydana gelen olayda, Burdur’dan yaklaşık altı ay önce taşınan K.Ö., 5-6 yaşlarındaki oğluyla birlikte bir mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan kadın, ağlayan çocuğunu susturamayınca şiddet uyguladı.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, K.Ö.’nün küçük çocuğa tokat attığı, iterek sert şekilde müdahalede bulunduğu ve burnunu sıkarak tehditler savurduğu görüldü. Görüntülerde annenin, "Sus, nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini, çarpacağım yoksa. Valla çarpacağım sana!" diyerek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından, görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek anne hakkında soruşturma başlattı.

Şiddete maruz kalan küçük çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin titizlikle sürdüğünü belirtti.