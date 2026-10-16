Tüm dünyada geniş yankı uyandıran, göbeğiyle adeta servet kazanan ünlü YouTube görenleri hayrete düşürüyor. Kalıplaşmış tüm güzellik algılarını tek başına yıkan fenomen, bir oturuşta neredeyse 25-40 kişinin bir öğünde yiyeceği yemeği yiyor. Bu durumu ticaret imparatorluğuna çeviren isim göbeğiyle adeta para basıyor. Her öğünde aldığı yüksek kalorili yiyeceklerle dikkat çeken fenomen, sosyal medyada her geçen gün izlenme rekorları kırıyor.

GÖBEĞİYLE MİLYONER OLDU

Gün içinde sadece öğle yemeğinde bile 20-30 bin kalori alabilen ve dev porsiyonlar tüketen fenomen her geçen gün kendi sınırlarını zorlayarak rekor kırıyor. Yemek yedikten sonra göbeğinin sıra dışı halini sosyal medyada saniye saniye yayınlayan fenomen 25 yaşındaki Erik Lamkin, sosyal medyada kısa sürede göbeğiyle milyoner oldu. Herkesin sağlık konusunda eleştirdiği bu durum, Lamkin için milyon dolarlık servetin kapısını araladı.

KAZANDIĞI PARAYI DUYAN İNANAMADI

Sosyal medyada büyük yemek markalarının dikkatini çeken Lamkin, YouTube reklam gelirleri ve sponsorluk sözleşmelerinin yanı sıra özel içerik platformları sayesinde servetine servet kattı. Göbeğini ve sınır tanımayan yeme kapasitesini merkeze aldığı yayınlar sayesinde multi-milyoner olan isim, lüks gayrimenkul yatırımları, spor arabalar ve konforlu bir yaşamıyla dikkat çekti. Sadece göbeği ve sıra dışı yayın konseptiyle elde ettiği bu devasa servet, sosyal medyanın başarı öykülerinden biri olarak ortaya çıktı. Rekor kıran "Extreme Feeder" videolarıyla milyarlarca izlenmeye ulaşan fenomen, sosyal medyada dünyanın en zengin içerik üreticileri arasında bulunuyor.