2020 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan Mehmet Demir, iki yıl sonra görevinden ayrılarak memleketi Taşpınar beldesine döndü. Yaylada 100 koyunla küçük çaplı bir üretimle başladığı hayvancılığı kısa sürede büyüterek önemli bir sürü varlığına ulaştı.

Hasandağı eteklerinde üretim yapan Demir, geldiği noktada yaklaşık 1300 kuzulu koyuna ulaştıklarını belirtti. Üretime 100 koyunla başladığını ve zamanla yatırımı genişlettiklerini ifade etti. Koyunculukta temel gelirlerinin kuzulardan sağlandığını, ayrıca süt, yoğurt ve peynir üretimi de yaptıklarını aktardı. Bölgedeki koyun yoğurdunun bilinen bir ürün olduğunu, kuzuları ise kurbanlık olarak değerlendirdiklerini söyledi.

YAĞIŞLAR MERAYI CANLANDIRDI, ÜRETİM ETKİLENDİ

Bu yıl yağışların artmasıyla meraların daha verimli hale geldiğini belirten Demir, hayvanların daha az mesafe kat ederek otladığını ifade etti. Normalde sürünün 8-10 kilometreye kadar yayıldığını, ancak bu yıl 2 kilometrenin üzerine çıkmadığını dile getirdi. Bu durumun kışa kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca ot veriminin yüksek olması nedeniyle koçlanma döneminin de erkene çekildiğini ve kuzulamaların yılın 10-11. aylarında gerçekleşeceğini aktardı.

GENÇ YAŞTA ÜRETİM TERCİHİ VE TEPKİLER

İşini büyüttükçe çevresinden şaşkınlık tepkileri aldığını belirten Demir, genç yaşta hayvancılığa yönelmesinin dikkat çektiğini ifade etti. Çevresindekilerin kendisine sık sık farklı yorumlar yaptığını aktararak şu sözleri kullandı:

“Uzman çavuşluğu bırakıp köyüme iki yıl önce geldim. Görenler sen bu işi nasıl yapıyorsun diyorlar. Herkes şaşırıyor. ‘Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın’ diyorlar. Ben 15 yaşında başlamıştım. Günlük 200-250 litre sütümüz oluyor. Bu yıl Sarıbaş süt koyunu getirdik. Onda bir koyundan 1,5 kiloya kadar süt verimi alıyoruz.”