İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4. gününde.

CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe de direnişe destek verdi. Karatepe, “Ümit ediyoruz ki hukuk eninde sonunda doğru kararı verip bu yapının İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ve mülkiyetinde kalmasına izin verecektir” dedi.

ÖZTÜRK’E KONUŞMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun, yazarımız Saygı Öztürk’e verdiği röportajda “Meslek Fabrikası’nı kiralamaya kalksanız şu anda ayda 5 milyona müşteriler var” sözlerine tepki gösterdi:

“Soruyoruz, ne yapacaksınız bu binaları? Önce ‘Üniversite yapacağız’, sonra ‘Yeşilay’a vereceğiz’ dediler. En son kütüphane yapacaklarını söylediler. Vakıflar Genel Müdürü, ‘Aylık 5 milyon liralık teklif var’ diyor. Bak, bak, bak!

‘KENDİNİ NASIL AÇIK ETTİ’

Nasıl açık ettin kendini… Sen kiminle konuştun da o fiyatı aldın? Ne zaman sana bu teklifler yapıldı? O rakam nasıl çıktı ortaya? Kim ‘Burayı kiralayacağız’ diye sana gelen? Kim? Niye utanmıyorsunuz? Niye sürekli insanlara yalan söylüyorsunuz? Ne kütüphanesi, ne üniversitesi, ne Yeşilay’ı? Sizin derdiniz ve niyetiniz belli. Belli ki, birileriyle pazarlık yapmışsınız, burayı vereceksiniz, öyle mi? Niye gerçeği söylemiyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Belli ki birileriyle pazarlık yapmışsınız. Biz buna seyirci mi kalacağız? Benim bunu vicdanım almıyor.”

Polis, bilirkişi heyetine eşlik etmek isteyen Tugay, Meslek Fabrikası’na almak istemedi.

Tugay: Bu bir utanç vakasıdır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası’nın vakıflara tesciline karşı açtıkları davada, mahkemenin yerinde bilirkişi incelemesi yaptırma kararı sonrası, inceleme yapmak üzere binaya gelen mahkeme ve bilirkişi heyetine eşlik etti. Polis tarafından bir süre içeri alınmak istenmeyen Tugay, “Bu bir utanç vakasıdır. Türkiye’de ilk defa bir kamu kurumunun mülkü, bir başka kamu kurumunun mülkiyet iddiası nedeniyle polis zoruyla işgal edilmiş, abluka altına alınmış, ele geçirilmiş durumdadır. Bu Türkiye tarihinde ilktir” dedi. Tugay, fabrika içindeki kurslarda kullanılan malzemelerin yerinde ama tozlu ve kirli olduğunu söyledi.

Direnişe katılmak için yıllık izin aldı

Başkan Tugay, belediye işlerini aksatmadan, fabrika önünde bundan sonra da nöbete devam edeceklerini belirterek, kendisinin yıllık izin alarak bu eylem sürecine başladığını söyledi. Cemil Tugay, “Biz buranın her anlamda takibini yapmaya devam edeceğiz. CHP’nin siyasi iradesi burada itirazını sürdürmeye devam edecek. Bu olayla ilgili hukuki sürecimiz, idari takibimiz devam edecek” dedi.