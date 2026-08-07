Afyonkarahisar'da iki avukat arasında yaşanan kişisel anlaşmazlık, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Olayda kasığından vurularak yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken, ateş ettiği öne sürülen avukat çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün sabaha karşı Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Avukat Gökhan K., boşanma sürecindeki eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü meslektaşı Avukat U.Ç.'nin ofisinin önüne gelerek bir süre aracında bekledi. Ofisten ayrılarak otomobiline binen U.Ç.'yi gören Gökhan K.'nin, aracıyla meslektaşının otomobiline çarptığı ileri sürüldü.

Çarpmanın ardından iki avukat arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Avukat U.Ç.'nin yanında bulunan tabancayla ateş açtığı, kurşunun Gökhan K.'nin kasığına isabet ettiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan K., ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Avukat U.Ç.'nin kullandığı tabancaya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.