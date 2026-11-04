Ezber bozan açıklamaları ve katıldığı televizyon programlarındaki çıkışlarıyla adından sıkça söz ettiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkında verilen disiplin cezası yüksek yargıya takıldı. Bir televizyon yayınında “Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında başlatılan soruşturmada karar verildi.

MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLMİŞTİ

Tartışma yaratan aşı açıklamasının ardından harekete geçen İstanbul Tabip Odası, Karatay’ın ifadelerini gerekçe göstererek ünlü hekime 1 ay süreyle meslekten geçici men cezası vermişti. Alınan bu karar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı. Cezayı haksız bularak iptali istemiyle idare mahkemelerine başvuran Karatay, yerel mahkemelerden ret yanıtı alınca meslekten men cezasının temel haklarını çiğnediğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Dosyayı masaya yatıran Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete’de de yayımlanan kararında dikkat çekici tespitlerde bulundu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

AYM heyeti; Karatay’ın aşılarla ilgili kanaatlerini dile getirmesi sebebiyle cezalandırılmasının doğrudan ifade özgürlüğüne müdahale teşkil ettiğine hükmetti. Kararın gerekçesinde, tıbbi görüş ve açıklamalar nedeniyle uygulanan disiplin yaptırımının hukuki dayanağının somut biçimde kanıtlanamadığı ve bu boyuttaki bir müdahalenin demokratik toplum düzeninde gerekliliğinin yeterince ortaya konulamadığı açıkça belirtildi.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi, ortaya çıkan mağduriyetin ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı.