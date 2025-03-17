MLS’in dördüncü haftasında oynanan karşılaşmada Inter Miami’nin kadrosunda Messi’nin yanı sıra Luis Suárez, Sergio Busquets ve Jordi Alba da yer aldı. Takımın başındaki Javier Mascherano, bu sezon MLS’te üç galibiyet ve bir beraberlikle yenilmezliğini sürdürdü. Ayrıca, Concacaf Şampiyonlar Ligi’nde üst üste dört galibiyet alarak güçlü bir performans sergiledi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Atlanta United, 11. dakikada öne geçti. Paraguaylı Miguel Almirón’un da forma giydiği Atlanta, Brooks Lennon’un ortasında Emmanuel Latte Lath’ın kafa golüyle skoru 1-0 yaptı. 19. dakikada Latte Lath bir kez daha ağları sarsarken, ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Inter Miami’nin eşitlik sayısı ise 20. dakikada geldi. Atlanta savunmasının büyük hatasını değerlendiren Messi, topu kazandı, Derrick Williams’ı geçerek kaleci Brad Guzan’ın üzerinden şık bir aşırtma golüyle skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da tehlikeli ataklar geliştirdi. Atlanta’da Tristan Muyumba’nın uzaktan şutu direkten dönerken, Inter Miami cephesinde Messi, Alba ve Tadeo Allende’nin net pozisyonları Brad Guzan’ı geçemedi.

Tam maç berabere bitecek derken, 89. dakikada Fafà Picault sahneye çıktı. Oyuna sadece 6 dakika önce giren Picault, köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek Inter Miami’ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Inter Miami, MLS Doğu Konferansı’nda 10 puanla liderliğe yükseldi. Takım, Concacaf Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Los Angeles FC ile karşılaşacak.