Lionel Messi’nin 38. yaş gününden hemen önce, Inter Miami kendisine verilebilecek en güzel hediyeyi sunamadı. 2-0 öne geçtiği maçta Palmeiras’a 2-2’lik beraberlikle boyun eğen Miami temsilcisi, grup ikincisi olarak turnuvada Paris Saint-Germain ile eşleşti. Maçta Messi etkili bir oyun sergilese de, gecenin yıldızı gol ve asistle oynayan Luis Suárez oldu.

PALMEIRAS SON DAKİKADA HAYATA TUTUNDU

Brezilya ekibi Palmeiras, Inter Miami karşısında büyük bir bölümde etkisiz kalsa da son dakikalarda bulduğu gollerle maça tutunmayı başardı. 80. dakikada Paulinho’nun golüyle umutlanan Palmeiras, 88. dakikada Falcón’un hatalı müdahalesini affetmeyen Mauricio ile eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Palmeiras, son 16 turunda Botafogo ile eşleşti.

Maçın ilk yarısında Inter Miami oyunu kontrol eden taraftı. 16. dakikada Luis Suárez’in savunma arkasına gönderdiği pasla Allende, kaleci Weverton ile karşı karşıya kalıp golünü attı. Bu sırada Allende’yi kovalayan Murillo sakatlanarak oyunu terk etti. İlk 45 dakikada topa daha fazla hükmeden taraf Inter Miami olurken, Busquets, genç yıldız adayı Fede Redondo ve Messi üçlüsü oyunun temposunu başarıyla yönetti.

MESSI’DEN GENÇ YILDIZA FORMA JESTİ

Palmeiras’ta dikkat çeken isimlerden biri ise Estevão oldu. Chelsea’nin kadrosuna kattığı 18 yaşındaki solak oyuncu, hücumdaki çabasıyla beğeni topladı. Messi, devre arasında formalarını değiştirerek genç yeteneğe jest yaptı.

LUIS SUÁREZ’DEN KLASİK BİR GOL ŞOVU

İkinci yarıda Inter Miami oyunu iyice kontrol altına aldı. 66. dakikada Luis Suárez, ceza sahası dışından aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve klas bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi. 38 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolseverlere hâlâ üst düzey kalitesini gösterdi.

SON DAKİKALARDA ŞOK: PSG’DEN KAÇIŞ YOK

Ancak Inter Miami’nin planları tersine döndü. 80’de Paulinho’nun golüyle moral bulan Palmeiras, 88. dakikada Mauricio’nun golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla Inter Miami grup ikincisi olurken, son 16 turunda güçlü rakibi PSG ile eşleşti. Messi ve Suárez için bu beraberlik, sahadaki çabaya rağmen hayal kırıklığı oldu.