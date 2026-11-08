Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, MLS'te 2026 normal sezonunu gol kralı olarak tamamladı. 31 karşılaşmada 26 gol atan 39 yaşındaki yıldız, Altın Ayakkabı ödülünü üst üste iki sezon kazanan ilk futbolcu oldu.

Messi, gol krallığı yarışında en yakın takipçileri Petar Musa'yı 4, Sam Surridge'i ise 5 gol geride bıraktı. 2025 sezonunda da 35 golle gol kralı olan Arjantinli oyuncu, MLS tarihinde bu ödülü birden fazla kez kazanan altıncı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

39 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Messi, normal sezonda 26 golünün yanı sıra 13 asist yaptı. Toplam 39 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, MLS'te gol katkısı sıralamasını da zirvede tamamladı.