FIFA'nın genişleterek yeniden yapılandırdığı Kulüpler Dünya Kupası’nda seyirci krizi yaşanıyor. ABD’nin Orlando kentindeki Inter & Co Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünler neredeyse bomboş kaldı.

Pazar günü Lionel Messi'nin Inter Miami ile Al-Ahly arasında oynanacak açılış maçının bile dolmaması büyük endişelere yol açtı.

Chelsea'nin Pazartesi günü Atlanta, Georgia'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda Los Angeles FC'ye karşı oynadığı ilk maç 75.000 kişilik kapasiteye rağmen sadece 22.000 taraftarla oynandı. Stadın neredeyse dörtte üçü boş kaldı. Yaklaşık 22 bin taraftarın izlediği maçta stadyumun üst katı tamamen kapatıldı. Biletlerin 38 sterline satılmasına rağmen beklenen ilgi sağlanamadı.

Yetkililer turnuvanın üst düzey maçları için yerel üniversitelere giderek öğrencileri 20 dolar gibi düşük bir ücret karşılığında maçlara davet etti. Boş koltuklar görüntülenmesin diye turnuvayı yöneten taraftarları taşımak zorunda kaldılar.

KAPASİTE 25 BİN, MAÇTA 600 KİŞİ BİLE YOKTU

Güney Kore temsilcisi Ulsan ile Güney Afrika’nın Mamelodi Sundowns takımları arasında oynanan maçta, gazeteci Maher Mezahi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre; karşılaşma başlamadan önce yalnızca 97 kişi tribündeydi. Karşılaşmanın resmi seyirci sayısı ise sadece 3.412 olarak açıklandı. Maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir saat gecikmeli başladı.

FIFA'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Tüm bu tabloya rağmen FIFA, yayımladığı basın bülteninde turnuvaya dair oldukça iyimser bir tablo çizdi. Kurum, şimdiye kadar 1.5 milyon bilet satıldığını ve ilk 8 maçta toplam 340 binin üzerinde seyirciye ulaşıldığını savundu. Ayrıca grup aşamasındaki en çok bilet satılan 5 maçtan 4’ünün henüz oynanmadığı belirtildi.

SATILMAYINCA İNDİRİM YAPMIŞLARDI

Ocak ayında en ucuz koltuk için biletlerin 230 dolar ve Aralık ayındaki çekilişten sonra 349 dolar olduğu maçın bugün fiyatı 55 dolara kadar düştü.

Resmi bilet satış ortağı Ticketmaster, daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla standart biletlerin fiyatını orijinal 230 dolardan sadece 55 dolara düşürdü.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, organizasyonun başarısızlığını sert dille eleştirdi. Bir kullanıcı, "Bu FIFA Kulüpler Dünya Kupası küçük takımlar için tam bir felaket. Orlando'da kaç taraftar var? 200 mü?" ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise "Orlando’daki bu maçta, İngiltere’de amatör maçlarda bile daha çok taraftar var" diyerek FIFA’yı tiye aldı.

FIFA'nın "en prestijli uluslararası kulüp turnuvası" hedefiyle hayata geçirdiği yeni format, şu ana kadar seyirci açısından sınıfta kalmış gibi görünüyor.

Turnuvaya katılım karşılığında Avrupa takımlarına 20 milyon sterlin garanti edilirken, dudak uçuklatan 775 milyon sterlinlik bir ödül de dağıtılacak.

Kulüpler grup aşamasındaki her galibiyet için 1,5 milyon sterlin, her beraberlik için ise 800 bin sterlin kazanacak.

Son 16 galibiyetine 6 milyon sterlinlik bir bonus ve sonrasında 30 milyon sterlinin üzerine çıkan bir ödül parası ekleniyor.