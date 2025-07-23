ABD'nin Austin kentinde bu gece düzenlenecek MLS All-Star maçında gözler yine Lionel Messi’nin üzerinde olacak. Ancak Arjantinli süper yıldızın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği hâlâ netlik kazanmadı.

2 ANTRENMANI DA KAÇIRDI

Arjantinli dünya yıldızı Messi, Meksika ve Amerika liglerinin yıldızlarını karşı karşıya getiren bu özel maç öncesinde yapılan iki idmana da katılmadı. Kulüp kaynaklarına göre, bu durumun nedeni ufak çaplı fiziksel rahatsızlıklar. Ancak resmi bir sakatlık raporu paylaşılmadığı için soru işaretleri artıyor.

MLS kuralları gereği, maça haklı bir sağlık gerekçesi olmadan katılmayan oyuncular bir maç ceza alabiliyor. Benzer bir olay, 2018’de LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in başına gelmişti.

GEÇEN YIL KATILAMAMIŞTI

MLS yıldızlarını sahaya çıkaracak teknik direktör, Austin FC'nin İspanyol çalıştırıcısı Nico Estévez, Messi'nin durumu hakkında net bir bilgisi olmadığını söyledi:

“Ben yalnızca bana verilen oyuncuları çalıştırıyorum. Messi bizimle olursa harika olur. Çünkü o gelmiş geçmiş en iyi futbolcu.”

Messi, geçtiğimiz yıl da Copa América finalinde yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle All-Star etkinliğine katılamamıştı.

BAZI YILDIZLAR DA KATILMAYACAK

Inter Miami’den Jordi Alba, salı gecesi yapılacak beceri yarışmasına katılacağı duyurulmasına rağmen etkinlikte yer almadı. Ayrıca Alba’nın yanı sıra Sergio Busquets ve Luis Suárez de kadroya dahil edilmedi.

Meksika Ligi cephesinde ise León forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodríguez, planlanan etkinliklerde yer almadı ve gelen haberlere göre bu geceki karşılaşmada da sahada olmayacak.

RAMOS KAPTANLIK YAPACAK

Öte yandan, Monterrey formasıyla mücadele eden Sergio Ramos hakkında oluşan belirsizlik giderildi. Liga MX Başkanı Mikel Arriola, Ramos’un kadroda yer alacağını ve Meksika karmasının kaptanlığını yapacağını açıkladı.

MLS ile Liga MX All-Star maçı, Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Türkiye saatiyle 04:00’te başlayacak.