2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbol tarihine geçecek bir geri dönüşe imza atıldı. İngiltere karşısında maçın son 5 dakikasına 1-0 geride giren Arjantin, 39 yaşındaki efsanevi kaptanı Lionel Messi’nin uzatmalar dahil sadece 7 dakikada yaptığı iki büyüleyici asistle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Dünyayı ayağa kaldıran bu mucizevi zaferle adını finale yazdıran Tangocular, dev turnuvanın şampiyonluk maçında İspanya'nın rakibi oldu.

MESSSİ SAZI ELİNE ALDI

İngiltere Üstünlüğünü Koruyamadı

Erken final niteliğindeki dev mücadelede İngiltere, oyunun büyük bölümünü üstün götürerek skorda 1-0 öne geçmeyi başardı. Maçın normal süresinin son 5 dakikasına bu skorla girilirken, İngilizler final biletine çok yaklaşmıştı. Ancak Arjantin'in 39 yaşındaki efsanevi lideri Lionel Messi, mağlubiyete izin vermeyerek sazı eline aldı.

Lionel Messi:

* İngiltere maçında; sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi.

* En çok adam eksilten oyuncu,

* En çok kilit pas atan isim,

* 2 asist.

* Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu.

* Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu

* Dünya Kupası tarihinin en çok gol katkısı veren futbolcusu.

* Dünya Kupası tarihinin eleme turlarında en çok gol katkısı veren ismi.

İLK ATEŞ 85. DAKİKADA YANDI

Arjantin'in geri dönüş hikayesi 85. dakikada başladı. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Messi, tekrar kendisine gelen topu ceza yayı üzerindeki Enzo Fernandez ile buluşturdu. Fernandez’in şık bir kontrolün ardından yaptığı düzgün ve sert vuruş ağlarla buluştu ve skora 1-1'lik denge geldi.

ZAFER TERS AYAKLA GELDİ

Beraberlik golünün ardından baskısını artıran Tangocular, uzatma dakikalarında galibiyete uzandı. 90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, şık çalımlarla çizgiye kadar indi. Ters ayağı olan sağ ayağıyla ceza sahasına adrese teslim bir orta kesen tecrübeli yıldız, Lautaro Martinez'i topla buluşturdu. Martinez'in şık kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve Arjantin karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Uzatma dakikalarıyla birlikte sadece 7 dakikada 2 asist üreterek takımını finale taşıyan Lionel Messi, 39 yaşında sergilediği bu performansla bir kez daha dünya futbolunun gündemine oturdu. Şampiyonluk için son bir adımı kalan Arjantin, dev finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak.