Arjantin forması giyen Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası finalindeki İspanya yenilgisinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

Messi, şu açıklamaları yaptı: "Acısı çok büyük ve bu yaranın kapanması zaman alacak. Ancak yaşadığımız tüm güzel anıları da yanımda götürüyorum... Son ana kadar mücadele ederek geri çevirdiğimiz maçlar, hafızalarda sonsuza dek kalacak anlar ve tüm ülkenin bize verdiği destek... Bu grubun çalışkanlığı ve fedakârlığıyla birlikte Arjantin'i bir kez daha dünyanın en iyi takımları arasına taşımayı başardık.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Bugün başardıklarımızın değerini görmek zor olabilir. Ancak bu takım, üst üste iki Dünya Kupası finaline çıkmayı başardı. Bana gönderdiğiniz her tebrik ve her destek mesajı için yürekten teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak kenetlenmeyi, hep birlikte aynı gururu yaşamayı ve Arjantinli olmanın onurunu paylaşmayı başardık. Ayrıca şampiyonluk için İspanya'yı da tebrik ediyorum.''