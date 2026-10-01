Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi, İspanya'da bir kulübün daha sahibi oldu. Arjantinli futbolcunun, İspanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden CD Eldense'yi satın aldığı açıklandı.

'YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYOR'

Kulübün resmi açıklamasında, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor" ifadelerine yer verildi.

1921 yılında kurulan CD Eldense, İspanya 2. Futbol Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamadı. Kulüp, 5 puanla ligin 19. sırasında bulunuyor.

MESSİ'NİN İSPANYA'DAKİ İKİNCİ KULÜP YATIRIMI

Messi'nin Eldense hamlesi, İspanya futbolundaki yatırımlarının devamı niteliğinde. Arjantinli yıldız, nisan ayında İspanya 5. Lig ekiplerinden UE Cornella'yı da satın almıştı.

Öte yandan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşme kapsamında kulübün hissedarları arasında da yer alıyor.

Böylece yıldız futbolcunun futbol kariyerinin yanı sıra kulüp sahipliği ve yatırımları alanındaki faaliyetleri de genişlemiş oldu.