FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Inter Miami, Porto'yu 2-1 yendi.
Mücadelenin hemen başında Porto penaltı kazandı. 8. dakika topun başına geçen Aghehowa'nın şutunda kalecinin müdahelesine rağmen top ağlara gitti ve Portekiz ekibi öne geçti.
Karşılaşmanın 47. dakikasında Inter Miami, Segovia'nın golüyle skoru eşitledi.
MESSI SAHNEYE ÇIKTI
Dakikalar 54'ü gösterirken Inter Miami serbest vuruş kazandı. Kaleyi cepheden gören bir noktada Lionel Messi, barajın üstünden yaptığı şık vuruşla topu uzak köşede iki direğin birleşim noktasına yolladı ve takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. Inter Miami, yıldız oyuncusunun klas golüyle maçı çevirdi.
Lionel Messi, bu golle profesyonel kariyerinin 68. frikik golünü attı.
Bu sonuçla Inter Miami, A Grubu'nda liderlik yarışında avantaj sağladı. Porto ise, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başka bir kıtadan rakibe karşı kaybeden ilk Avrupa takımı oldu.