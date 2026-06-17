2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti. Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Golden sonra gözyaşlarını tutamayan Messi bunun nedenini şöyle anlattı: "Zor günler geçirdim. Duygulanmamın sebebi de buydu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kafilede yer alan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

'KARİYERİMDE YAŞADIĞIM İÇİN HER ŞEY İÇİN MUTLUYUM'

"Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum." diyen Arjantinli yıldız, kariyerinde yaşadığı başarıların kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Kariyerimde yaşadığım her şeyi yaşamış olduğum için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarım ise benim için ekstra bir hediye gibi." ifadelerini kullandı.