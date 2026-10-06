39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin’in Benin ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında milli formayı son kez giyecek. 6 Ekim’de Buenos Aires’teki Monumental Stadı’nda oynanacak mücadele, Messi’nin Arjantin formasıyla 208’inci ve son karşılaşması olacak.

Milli takımdan emeklilik kararını açıklayan Messi, Arjantin formasıyla 125 gole imza atarak ülkesinin tarihindeki en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

DİBU'DAN MESSİ'YE ÖZEL JEST

Veda karşılaşması öncesinde Arjantin’in deneyimli kalecisi Emiliano Martinez’den dikkat çeken bir hamle geldi.

“Dibu” lakaplı kaleci, Messi’ye olan hayranlığını göstermek amacıyla saçlarına yıldız futbolcunun kişisel logosunu kazıttı. Martinez’in bu özel görünümü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

MESSİ HAYRANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Emiliano Martinez, yıllardır Lionel Messi’ye duyduğu hayranlığı açıkça dile getiren isimlerden biri.

Arjantin Milli Takımı’nda uzun yıllardır birlikte mücadele eden ikilinin, 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu başta olmak üzere birçok önemli başarıda payı bulunuyor.

DUYGUSAL VEDA GECESİ

Arjantin Futbol Federasyonu, Benin karşılaşmasını Messi için özel bir veda gecesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Monumental Stadı’nda oynanacak mücadelede Messi’nin yanı sıra geçmişte birlikte şampiyonluk yaşadığı takım arkadaşları ve ailelerinin de yer alması bekleniyor.

Messi’nin milli takım kariyeri, 2005’te başlayan ve Copa América ile Dünya Kupası şampiyonluklarıyla taçlanan 20 yılı aşkın bir yolculuğun ardından sona erecek.