The New York Times/The Athletic tarafından yayınlanan kapsamlı bir analize göre, Lionel Messi yeşil sahada adeta bir park yürüyüşü yapıyor. Mısır karşısındaki tarihi geri dönüşün ardından gözyaşlarına boğulan ancak fiziksel olarak neredeyse hiç terlemeyen efsanenin turnuva boyunca sergilediği koşu verileri ezber bozdu.

MAÇIN YÜZDE 88'İNDE ADETA DURUYOR

Yüzde 63 yürüyüş: Messi, Dünya Kupası boyunca yaptığı hareketlerin %63'ünü sadece yürüyerek gerçekleştirdi. Bu oran, turnuvadaki tüm saha oyuncuları arasındaki en yüksek pasiflik oranı.

Yüzde 25 ayakta bekleme: Arjantinli deha, maçların çeyreğini (%25) sahada hiçbir şey yapmadan, sadece ayakta durarak geçirdi.

Yüzde 8.6 hafif tempo: Turnuva ortalaması %23 olan hafif tempolu koşu alanında Messi, sadece %8,6’da kaldı. Sprint (son sürat koşu) ise neredeyse hiç yapmadı.

Analize göre bu istatistiği sadece 39 yaşın getirdiği bir enerji tasarrufu olarak görmek ise hata. Messi, çocukken Arjantin kulübü Newell’s Old Boys’ta oynarken bile koşu antrenmanlarından kaçmak için "ağaçların arkasına saklandığını" itiraf edecek kadar yürümeyi oyununun bir parçası haline getirmiş durumda.

SAVUNMA TAKIMDA 'SİHİR' MESSİ'DE

Modern futbolun gerektirdiği takım presine katkı vermeyen Messi'nin bu açığını, Arjantinli diğer futbolcular iki kat daha fazla koşarak kapatıyor. Eski takım arkadaşı Pablo Zabaleta, takımın bu yükü seve seve çektiğini belirtiyor: "Eğer forvetlerin onun için iki kat koşması gerekiyorsa bunu yaparlar. Çünkü bilirler ki Messi topu aldığında sihirli anlar yaratacak."

Bunun en somut örneği Mısır maçında yaşandı. Arjantin 2-0 gerideyken zihinsel haritasını yeniden çizen efsane, Barcelona'daki ilk günlerine dönerek kanada geçti ve hızı azalsa da elit seviyedeki çalım yeteneğiyle Mısır sol kanadını felç ederek tarihi 3-2'lik geri dönüşün mimarı oldu.