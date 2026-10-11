Arjantin Milli Takımı kariyerini sona erdiren 39 yaşındaki Lionel Messi, kulüp düzeyindeki performansını sürdürüyor. MLS'in 28. haftasında Inter Miami, sahasında ağırladığı DC United'ı 4-0 mağlup etti. Maçın yıldızı olan Messi, 47 ve 60. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren gollerden ikisini attı.

Ev sahibi ekibin diğer golleri, 3 ve 39. dakikalarda Luis Suarez'den geldi. Bu sonuçla Inter Miami, ligdeki iddiasını korurken Messi de bireysel istatistiklerini güçlendirdi. Arjantinli oyuncu, bu sezon MLS'teki gol sayısını 23'e çıkararak gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü.

1000 GOLE 66 GOL KALDI

Messi, bu sezonki performansıyla kariyerindeki toplam gol sayısını 934'e yükseltti. Efsanevi futbolcu, bu rakamla 1000 gol barajına 66 gol kala olduğunu gösterdi.

Liglere verilen 3 haftalık milli arada Arjantin formasıyla son kez maça çıkan Messi, kulüp kariyerine Inter Miami'de devam ediyor. Arjantinli yıldızın Inter Miami ile 31 Aralık 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, Messi'nin kulüp düzeyindeki kariyerinin en azından 2028 yılına kadar süreceğini ortaya koyuyor.

Messi, geçtiğimiz salı günü Buenos Aires'te Benin'e karşı oynanan hazırlık maçında ülkesi için 126. ve son golünü atmıştı. Bu golle birlikte Arjantin Milli Takımı kariyerini noktalayan Messi, tüm dikkatini Inter Miami'ye çevirdi. Futbolseverler, Messi'nin 1000 gol barajını aşıp aşamayacağını merakla bekliyor.