Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, sahneye bir kez daha çıktı ve unutulmaz bir gole imza attı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami formasıyla sahada olan Arjantinli süper star, Porto karşısında attığı frikik golüyle adeta büyüledi.

KALECİYİ ŞAŞIRTAN ZEKİCE VURUŞ

Maçın 2-1'lik skorla Inter Miami lehine dönmesini sağlayan gol, ceza sahası ön çizgisinden kazanılan serbest vuruşla geldi. Messi, barajın üzerinden beklenen klasik vuruş yerine, kalecinin tarafını seçerek topu doğrudan Ramos’un koruduğu köşeye yolladı. Top, tam 90’a takıldı ve tribünleri ayağa kaldırdı.

L I O N E L M E S S I 🐐 pic.twitter.com/Pipkz9AKfh — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2025

TOPU 2 METRE GERİYE TAŞIDI

Ancak dünyanın konuştuğu golde kimsenin fark etmediği bir kurnazlık vardı. Arjantinli süper star kimsenin tahmin edemeyeceği kadar kurnaz bir oyuncuydu ve topu faulün yapıldığı bölgeden iki metre geriye taşıdı.

52. dakikada Ze Pedro Messi'yi durdurmak için ceza yayı üzerinde faul yaptı ancak Messi'ye şut için daha uygun bir açı lazımdı. Bu yüzden Arjantinli daha net bir vuruş yapabilmek için topu faul yapılan bölgeden yaklaşık 2 metre geriye taşıdı.

Arjantinli oyuncu, 10 numaranın zekasını gizleyen muhteşem bir serbest vuruş golüyle Porto karşısında Inter Miami'ye galibiyeti getirdi.

TAKIMIN AÇIK ARA EN İYİSİ

Gol öncesine kadar da oyunun en etkili ismi olan Messi, orta sahayla hücum hattı arasında köprü görevi gördü. İlk yarıda Luis Suárez’e birkaç net gol pozisyonu hazırlayan Arjantinli yıldız, takımının hücumlarının merkezindeydi.

YENİ BİR TURNUVADA TARİHE GEÇTİ

Bu gol, Messi'nin Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ilk golü olurken, kariyerinin bir başka sayfasına daha altın harflerle yazıldı. 37 yaşındaki futbolcu, yeni bir organizasyonda daha ağları havalandırarak futbol tarihindeki etkileyici izini derinleştirdi.