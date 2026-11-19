Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden Lionel Messi, 6 Ekim'de düzenlenen milli jübilesiyle Arjantin Milli Takımı kariyerine nokta koyarken, o tarihi gecede tribünde duygu dolu anlar yaşayan isimlerden biri de annesi Celia Maria Cuccittini'ydi. Oğlunu son kez milli forma altında izlemek için stadyumda yerini alan Cuccittini'nin maç sonunda soyunma odası koridorlarında yaptığı çarpıcı hamle yeni gün ışığına çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun formasını giyen Arjantin'in yükselen yıldızı Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, Arjantin'de yayın yapan La Red radyosuna verdiği demeçte o gece yaşananları ilk kez paylaştı. Cuccittini ile yeğeni arasında geçen diyaloğu aktaran Fabian Paz, şu ifadeleri kullandı:

"Nico soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu. Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico'nun elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi."

"İÇTEN İÇE HALA BİR ÇOCUK GİBİ"

Aldığı bu tarihi övgü karşısında yeğeninin büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Fabian Paz, 22 yaşındaki futbolcunun Lionel Messi ile aynı sahayı paylaşmayı bile hayallerinin ötesinde gördüğünü belirtti. Nico Paz'ın Avrupa'da yaşamasının Arjantin'deki yoğun medya ve taraftar baskısından korunmasını sağladığına dikkat çeken amcası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nico çıktığında şoktaydı. Bana 'Az önce yaşananlara inanamıyorum' dedi. Bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hâlâ bir çocuk gibi. Messi'nin veliahtı olacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Nico için en büyük şey Lionel'le tanışmak ve onunla birlikte oynamaktı. Sanki buna hâlâ inanamıyor. Ayrıca burada yaşamadığı için diğer oyuncular kadar baskıya maruz kalmıyor. Burada futbol çok farklı yaşanıyor, bambaşka bir coşkuyla, bambaşka bir çılgınlıkla. Bu yüzden hâlâ çok şaşırıyor."

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO

8 Eylül 2004 İspanya doğumlu olan Nico Paz, sahadaki zarafeti ve oyun görüşüyle klasik bir 10 numara profili çiziyor. Tıpkı Lionel Messi gibi sol ayağını raket gibi kullanan ve sağ kanatta da görev yapabilen genç yetenek, Real Madrid altyapısında futbol eğitimini tamamladıktan sonra transfer olduğu İtalyan temsilcisi Como'da adeta patlama yaptı.

İstikrarlı yükselişini rakamlara da yansıtan Arjantinli yıldız; 2024-25 sezonunu 6 gol ve 8 asistle tamamlarken, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 13 gol ve 6 asistlik performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 2026-27 sezonunda da hız kesmeyen Paz, Como formasıyla Serie A'da 3 gol, 3 asist ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol, 5 asist üreterek şimdiden toplam 6 gol ve 8 asiste ulaştı.

Milli takım formasıyla da fırtına gibi esen Nico Paz, Arjantin'in Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırarak son beş milli maçtaki gol sayısını 5'e yükseltti. Transfermarkt verilerine göre 80 milyon euro piyasa değerine ulaşan genç süperstar, Lionel Messi sonrası dönemde Arjantin Milli Takımı'nın yeni beyni ve oyun kurucusu olarak gösteriliyor.