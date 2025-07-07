Kariyerine MLS takımlarından Inter Miami'de devam eden Lionel Messi için Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli'nin Arjantinli yıldız ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Suudi Arabistan ekipleri 2023 yazında, PSG ile olan sözleşmesinin sonuna geldiğinde Lionel Messi'yi transfer etmeye çalışmış ancak Arjantinli yıldız kariyerine ABD'de devam etmeye karar vermişti.

Aradan geçen iki yılın ardından Suudi Arabistan ekipleri umudunu yitirmedi çünkü Arjantinli Aralık ayından itibaren bir kez daha serbest oyuncu olacak. Al Ahli, Lionel Messi'yi Inter Miami ile aralık ayında sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna katmak istiyor.

Görüşmelerin finansal detayları açıklanmadı ancak 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, Messi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Söz konusu haberde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli'nin yöneticileri birkaç haftadır Messi'yı ikna etmeye çalışıyor. Inter Miami ise Messi'yi MLS'deki ilk iki yılının ardından tutmak istiyor.

Bir başka haberde ise Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, Messi’ye yıllık 50 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır olduğu da ifade edildi.