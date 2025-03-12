Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Benfica karşısında sadece 27 dakikada 1 gol ve 1 asist yaparak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 17 yaş 214 günlükken bu başarıya ulaşan İspanyol futbolcu, bir Şampiyonlar Ligi maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu. Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde Breel Embolo’yu (17 yaş 263 gün) geride bırakarak bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç oyuncu oldu (17 yaş 241 gün).

'DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAK!'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Barcelona sahasında Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Katalan ekibi, rövanşta da üstünlüğünü korudu.

Mücadelede 11. dakikada Raphinha’nın attığı golün asistini yapan Yamal, 27. dakikada ise kendisi ağları havalandırarak tarihe geçti. Yamal'ın takımı adına attığı ikinci gol Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu. Bebekken bir reklam çekimi için Messi'nin yıkadığı 17 yaşındaki yıldız Arjantinli süperstar'ın veliahtı olarak gösterildi. Yamal'ın golünden sonra sosyal medyada 'Dünyanın en iyisi olacak!' yorumları yapıldı

Yamal ne yaptın Yamal! Önce çalım sonra muhteşem ayak içi! Bu çocuk bir harika! pic.twitter.com/taOPyGVefX — TRT Spor (@trtspor) March 11, 2025

Bu olağanüstü performans, genç yeteneğin Şampiyonlar Ligi sahnesinde gelecekte büyük bir yıldız olacağının sinyallerini verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN GENÇLER ARASINA GİRDİ

Bu istatistikle Şampiyonlar Ligi tarihinde iz bırakan en genç oyuncular arasına giren Yamal, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Barcelona altyapısından yetişen yıldız adayı, bu sezon Xavi’nin en güvendiği isimlerden biri haline gelmiş durumda.

Lamine Yamal’ın Barcelona formasıyla Avrupa sahnesindeki yükselişi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.