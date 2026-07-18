2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası finali öncesinde Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Messi, "Lamine, çok büyük başarılara imza atabilecek bir oyuncu. Önünde çok büyük bir kariyer ve tarihi bir başarıya imza atma şansı var, ama umarım bu sefer öyle olmaz." dedi.

O FOTOĞRAF İÇİN KONUŞTU

Arjantinli yıldız ayrıca tüm dünyada viral olan küvet fotoğrafı için "Hayat çılgınca. Daha önce birlikte çekildiğimiz o fotoğrafın ardından, şimdi Dünya Kupası'nda birbirimize rakip oluyoruz; bu inanılmaz bir şey. Ona Barcelona'da da başarılar diliyorum. Pazar günü en iyi performansını sergilememesi için elimizden geleni yapacağız, ancak bu zor olacak." dedi.

📊 ANKET 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır? 1 / 1 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır? İspanya Arjantin