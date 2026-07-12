2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ve İsviçre takımları ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden karşılaşmayı 3-1 kazanan Arjantin Dünya Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı..
Arjantin'in gollerini 10. dakikada Alexis Mac Allister, uzatma bölümünün 112. dakikasında Julian Alvarez ve 121. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. İsviçre'nin tek golü ise 67. dakikada Dan Ndoye'den geldi.
EMBOLU KIRMIZI GÖRDÜ
İsviçre, mücadelenin 72. dakikasında Breel-Donald Embolo'nun kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Arjantin Dünya Kupası’nda finale çıkabilmek için İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
MESSİ 10. ASİSTİNİ YAPTI
Lionel Messi, 10. dakikada Mac Allister'ın attığı golün pasını verdi ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaştı. Öte yandan Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı