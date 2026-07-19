FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantin, mücadelenin ilk 45 dakikasında kötü bir performans gösterdi. İlk 45 dakikalık diliminde Arjantin rakip kaleye tek bir şut dahi çekemezken, gol beklentisi oranı 0.00'da kaldı. İspanya ceza sahasında topla buluşamayan, korner kazanamayan ve isabetli orta yapamayan Tangocular, savunmada hapsoldu. Arjantin'in hücumdaki bu etkisiz görüntüsü Arjantinlilere hayal kırıklığı yaşatırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

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