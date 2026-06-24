Futbol dünyasının yaşayan efsaneleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda kariyerlerinin en büyüleyici ve inanılması güç istatistiksel hizalanmasına ulaştılar. Turnuvada peş peşe sahneye çıkan iki süperstar, ilk ve son Dünya Kupası golleri arasındaki süre açısından birebir aynı zaman dilimine imza attı.

Rakamlar incelendiğinde ortaya çıkan mucize net: Her iki oyuncunun da ilk ve son Dünya Kupası gollerinin arasında tam olarak 20 yıl ve 6 gün bulunuyor.

Her şey 2006'da bir gün arayla başlamıştı

Tarihin bu kusursuz simetrisini anlamak için tam 20 yıl öncesine, Almanya 2006'ya dönmek gerekiyor.

Messi’nin İlk Golü (16 Haziran 2006): Henüz 18 yaşındayken Sırbistan ve Karadağ karşısında yedek kulübesinden oyuna girdi, asist yaptı ve ardından ağları sarsarak ilk Dünya Kupası golünü attı.

Ronaldo’nun İlk Golü (17 Haziran 2006): Messi'den tam 24 saat sonra sahneye çıkan 21 yaşındaki Ronaldo, İran'a karşı penaltıdan attığı golle Portekiz formasıyla turnuvadaki siftahını yaptı.

20 yıl sonra tarih kendini tekrarladı: Yine 24 saat arayla

Almanya'da bir gün arayla başlayan bu serüven, 2026 Dünya Kupası grup aşamalarında akılalmaz bir biçimde yine bir gün arayla güncellendi.

22 Haziran 2026: Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Messi bu golle, efsane golcü Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.

23 Haziran 2026: Messi'den tam 24 saat sonra sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta duble yaparak yanıt verdi.

İlk gollerini 2006'da bir gün arayla atan, son gollerini ise 2026'da yine bir gün arayla kaydeden ikilinin zamansal süreleri böylece eşitlendi. İki oyuncu için de ilk ve son gol arasındaki mesafe milimetrik bir hesapla 20 yıl ve 6 gün olarak kayıtlara geçti.

2 efsane, 2 devasa rekor

Bu tarihi gecede atılan goller, simetrinin ötesinde iki oyuncuya da yeni unvanlar getirdi. Messi, turnuva tarihinin en golcü ismi olurken; Özbekistan ağlarını sarsan 41 yaşındaki Ronaldo ise şu tarihi başarılara imza attı:

Dünya tarihinde 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

Eusébio'nun uzun süredir elinde tuttuğu Portekiz rekorunu kırarak ülkesi adına Dünya Kupası'nda 10 gole ulaşan ilk isim oldu.

Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol sevinci yaşayan en yaşlı ikinci oyuncu unvanını aldı.

Bu büyülü simetri her an bozulabilir

Bu istatistiği eşsiz ve canlı kılan en heyecan verici unsur ise turnuvanın hala devam ediyor oluşu. Hem Arjantin hem de Portekiz 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor. Eğer önümüzdeki turlarda Messi veya Ronaldo'dan biri gol atar ve diğeri aynı gün içinde karşılık veremezse bu kusursuz matematiksel denge bozulacak.

Ancak şimdilik, futbol tanrıları bu iki dev kariyeri son bir kez daha aynı noktada, mükemmel bir uyum içinde birleştirmeyi seçti.