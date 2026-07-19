FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.
Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı. Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.