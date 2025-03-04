‘La Revuelta’ adlı programa katılan Marcelo, sunucu David Broncano’nun “Messi, tarihin en iyi oyuncusu” sözlerine, “Tarihin en iyisi diye bir şey yok. Daha önce oynayanlar ne olacak? Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff…” diyerek karşılık verdi. Ancak Arjantinli yıldız hakkında olumlu sözler de sarf etti. “O bir fenomen, inanılmaz bir oyuncu. Onu görmeden geçip gidiyordu. Çok hızlıydı” ifadelerini kullandı.

Sunucu, Marcelo’ya, Messi’nin kendisini çalımladığı anların görüntüleri izletildi. Brezilyalı futbolcu gülerek “Doğduğum yerde çalım atmak önemliydi, çalım yemek değil” dedi. Ancak, Messi’ye müdahalede bulunmanın ne kadar zor olduğunu da itiraf etti. Marcelo, “Sorun şu ki, faul yapmak için ona vurmak istiyordum ama başaramıyordum” diye espri yaptı.

Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabete de değinen Marcelo, bu dönemin futbolseverler için büyük bir şans olduğunu belirtti. Efsane sol bek, “Biz, Cristiano ve Messi’nin aynı dönemde oynadığına şahit olan şanslı insanlarız” dedi. Real Madrid ve Barcelona arasında yaşanan büyük çekişmeyi hatırlatan Marcelo, “Bir dönem işler gerçekten zordu. Cristiano iki gol atarsa, Messi üç atıyordu. İnanılmaz bir rekabet vardı” dedi.

Brezilyalı oyuncu, Barcelona’dan bazı eski futbolcularla iyi ilişkiler içinde olduğunu da belirtti. Marcelo, “Piqué ile aram iyi, onunla konuşuyorum. Piqué çok açık sözlü biri, ben de dürüst insanları severim. Puyol, Iniesta, Xavi... Hepsine büyük saygı duyuyorum” dedi.

Özellikle Pep Guardiola döneminde Barcelona’nın oyununu durdurmanın çok zor olduğunu da sözlerine ekleyen Marcelo, “O dönemde topa sahip olmak istiyorduk ama Barcelona karşısında bunu yapmak neredeyse imkansızdı” dedi.