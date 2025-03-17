MLS'in 4. hafta maçında Inter Miami, Atlanta United'a konuk oldu. Barcelona'nın eski yıldızları Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez'in forma giydiği Miami ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
DÖNÜŞ ATEŞİNİ MESSI YAKTI
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakada Inter Miami'nin geri dönüş ateşini Lionel Messi yaktı. Arjantinli oyuncu müsabakanın 20. dakikasında şık bir çalımla ceza alanına girdi ve topu kalecinin üzerinden aşırarak ağları buldu. Messi'nin büyüleyici golünün ardından ipleri eline alan Iner Miami, 89. dakikada Haitili forvet Fafa Picault'un attığı gol ile zafere uzandı.
Inter Miami, MLS'te 10 puanla liderliğini sürdürüyor. 4 puanda kalan Atlanta United ise 12. sırada yer alıyor.
Pero que golazo del pic.twitter.com/LPyGb6dPZH— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025