FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin ile Avusturya, ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda karşılaştı. Arjantin Messi’nin golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Maçın 38. dakikasında Lionel Messi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Arjantin maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte 6 puana yükselen Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32 turunu garantiledi. Avusturya ise 3 puanla 2. sırada konumlandı.

BİR KEZ DAHA TARİH YAZDI

Maçın 38. ve 90+5. dakikalarında ağları sarsan Messi, Dünya Kupalarındaki 18. golünü attı ve 16 gollü Miroslav Klose'yi geçerek ilk sıraya yerleşti. Lionel Messi ayrıca, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olmuştu.

EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN OYUNCU…

Messi 8. dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı gönderdi. Arjantinli yıldız ilginç istatistiğe imza attı. Messi 7 kezle Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kullanan ve 3 kezle de en çok kaçıran oyuncu oldu.