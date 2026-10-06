Arjantin'in efsane ismi Lionel Messi, milli takım kariyerine veda ediyor. 39 yaşındaki Messi, milli takımda son maçına çıkacağı Arjantin-Benin karşılaşması öncesinde duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Messi, "O an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum, her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in efsane ismi, milli takımdaki son maçına, River Plate'in maçlarına ev sahipliği yapan yaklaşık 85 bin kişilik Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı'nda çıkacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Monumental Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 02.00'de başlayacak.