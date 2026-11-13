Sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanan Kenan Yıldız, Lionel Messi'den özel bir hediye aldı. Arjantinli yıldız, milli takım formasıyla çıktığı son maçta giydiği ve kendisi için hazırlanan kramponları Juventuslu futbolcuya gönderdi.

Kenan, hediyenin kendisine ulaşmasının ardından duygularını “Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım” sözleriyle anlattı.

İkilinin yolları daha önce de bir krampon modeliyle kesişmişti. Messi, geçen yıl F50 Stellar Triumph Adidas kramponlarını giymesi için dünya genelinden 10 genç futbolcu seçmiş, Kenan Yıldız da bu isimler arasında yer almıştı. Milli futbolcu, ocak ayında oynanan Sassuolo karşılaşmasında bu kramponları giymişti.

TAKIMLA ÇALIŞMALAR İÇİN HEDEF ARALIK ORTASI

Kenan Yıldız, sezonun ilk haftasındaki Parma karşılaşmasında sol ayağındaki beşinci tarak kemiğinin tabanında kırık yaşamıştı. Milli futbolcu, 31 Ağustos'ta Almanya'nın Augsburg kentinde Dr. Martin Jordan tarafından ameliyat edildi. Juventus Kulüp Doktoru Marco Freschi de operasyonda hazır bulundu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yaklaşık iki ay futboldan uzak kalan Kenan, tedavisinin ilk bölümünü doğduğu şehir Regensburg'da geçirdi.

Juventus, rehabilitasyon sürecinin ardından saha çalışmalarının yoğunluğunu artıran Kenan'ın aralık ayının ortasında takımla birlikte çalışmalara katılmasını hedefliyor. Milli futbolcunun sahalara dönüşü için Monza ve Roma karşılaşmaları öne çıkan maçlar olarak gösteriliyor.