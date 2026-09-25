Arjantin'in efsane futbolcusu Lionel Messi, milli takım kariyerine veda etmeye hazırlanıyor. 39 yaşındaki yıldız oyuncu, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin ile oynayacağı karşılaşmada son kez milli formayı giyecek.

TNT Sports'un haberine göre, Messi'nin veda maçının biletleri yalnızca dört dakika içinde tükendi. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, veda maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bence onun gibi bir oyuncu bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

MESSI'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 207 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 125 gol ve 68 asistlik performans sergileyen Messi, ülkesiyle birlikte 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerine unutulmaz bir başarı ekledi.