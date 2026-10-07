Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda 85 bin kişinin izlediği karşılaşmada, Messi'nin milli takım kariyerine veda etmesi için düzenlenen drone gösterisi sırasında, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) sponsorlarından birinin logosu ve adı drone gösterisinde yer aldı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Messi'nin milli takıma veda maçında, 85 bin seyircinin gözleri gökyüzüne çevrilmişken, havada bir sponsorun logosunun yer alması büyük tepki topladı.

Haberde, Messi'nin milli takıma veda maçında gökyüzünde yapılan drone gösterisi sırasında AFA'nın sponsorlarından birinin logosunun yer aldığı belirtildi.

TEPKİ ÇEKTİ

AFA'nın bu hamlesi, Messi'nin milli takıma veda maçında duygusal bir an yaşandığı sırada sponsorluk mesajı vermesi nedeniyle eleştirildi. Messi'nin de şaşkınlık yaşadığı belirtilirken, tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

Sponsor şirket, sosyal medya hesabının gönderilerine gelen hakaret, şikayet ve itirazlar üzerine yorumları kapatmak zorunda kaldı. Benzer şekilde AFA da sosyal medya hesabında yorumları kapattı.