Lionel Messi, Adidas'ın gelecek vadeden futbolcuları tanıttığı serinin üçüncü bölümünde milli futbolcu Can Uzun'a yer verdi. Genç yıldız, Arjantinli futbolcunun dikkatini çeken 10 isim arasında bulunarak önemli bir başarıya imza attı.
Messi, futbolun geleceğinde öne çıkması beklenen genç yeteneklerin isimlerini sıraladı. Listede Can Uzun'un yanı sıra Tomas Aranda, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman ve Lotta Wrede de yer aldı.
Arjantinli yıldız, serinin önceki bölümlerinde de Türk futbolunun yükselen isimlerinden Kenan Yıldız'ı listesine dahil etmişti.