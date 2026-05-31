İran muhalifi Iran International'ın yazdığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden ayrılmak için resmi istifa mektubunu sunduğu bildirildi.

Konuya yakın kaynağın aktardığına göre Pezeşkiyan, mektubunda cumhurbaşkanlığı makamı ile hükümetin ülkenin karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığını savundu.

Pezeşkiyan ayrıca Devrim Muhafızları içindeki "sertlik yanlılarının" devlet işlerindeki etkisinin giderek artmasını gerekçe gösterdiği de iddia edildi.

Haberde bu koşullarda hükümeti yönetemediğini ve yasal sorumluluklarını yerine getiremediğini kaydeden Pezeşkiyan'ın, görevinden ayrılma talebinde bulunduğu aktarıldı.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından, Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.

İRAN DEVLET KANALINDAN PEZEŞKİYAN PAYLAŞIMI

Öte yandan İran devlet televizyonu, söz konusu iddianın ardından Pezeşkiyan'ın bir ödül törenine düzenlediği ziyarete dair görüntüleri yayınlamıştı.