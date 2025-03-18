Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı Sultan Vahdettin’in soyundan gelen Mesude Evliyazade yaşadığı hırsızlık olayıyla dikkat çekti.

Sarıyer’deki evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla yeniden gündeme gelen Evliyazade’nin hayatı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mesude Evliyazade kimdir?

Mesude Evliyazade kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in torununun torunu olan 33 yaşındaki Mesude Evliyazade, Adana’nın köklü ailelerinden Zaimoğlu Ailesi’nin varisi, iş insanı Tolga Zaimoğlu ile 2007 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mesude Evliyazade, kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra kariyerinde yeni bir yön belirledi. Kişisel gelişim ve ruhsal rehberlik alanlarına ilgi duyan Evliyazade, "Işık Sarsın Sizi" platformu üzerinden bireysel koçluk ve ruhsal rehberlik hizmetleri sunmaya devam ediyor.