T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/185 Esassayılı dosyasından malik Mehmet Özdilek aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 139 ada 128 parsel sayılı taşınmazın 41,21 m²lik kısmında,

2)2025/187 Esas sayılı dosyasından malik Kamil Yalçın aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 139 ada 77 parsel sayılı taşınmazın 5,76 m² ve 122,65 m²lik kısmında,

3)2025/189 Esas sayılı dosyasında malik Hatice Arslan, Temel Arslan, Keziban Arslan ve Mediha Ersoy aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 139 ada 75 parsel sayılı taşınmazın 283,79 m²lik kısmında,

4)2025/191 Esas sayılı dosyasından malik Fuat Öçal aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 132 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 45,40 m²lik kısmında,

5)2025/193 Esas sayılı dosyasından malik İbrahim Uğurlu aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 131 ada 63 parsel sayılı taşınmazın 3,11 m² ve 343,18 m²likkısmında,

6)2025/195 Esas sayılı dosyasından malik İbrahim Uğurlu aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 131 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 430,96 m²lik kısmında,

7)2025/197 Esas sayılı dosyasından malik Nejla Uğurlu, Tevfik Uğurlu, Ahmet Uğurlu, Hüseyin Uğurlu ve Hasan Uğurlu aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 131 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 6,76 m² ve 198,04 m²lik kısmında,

8)2025/199 Esas sayılı dosyasından malik Behcet Kaymaz, Mesut Kaymaz, Hüseyin Kaymaz, Fatma Sevim, Ali İnan, Sayit İnan, Fatma Sarıkaya, Hurşut Sarıkaya, Selahattin Sarıkaya, Fuat Sarıkaya, Günname Genç, Fazilet Uğurlu, Zeynep Şahin, Enver İnan, Emel Sevim, Güler Şahin, Gülbeyaz Yalçın Ayişe Özdilek ve Menefşe Helva aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 130 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 267,58 m²lik kısmında,

9)2025/201 Esas sayılı dosyasından malik Ahmet Öçal aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 130 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 91,59 m²lik kısmında,

10)2025/203 Esas sayılı dosyasından malik Cemile Erdoğan, Hasan Erdoğan, Lisan Erdoğan, Memduh Erdoğan, İhsan Erdoğan, Engin Erdoğan, Gülbeyaz İnan, Songül Birlikbaş, Tülün Kırbaç, Tülay Baştürk, Tuncay Erdoğan, Nazmiye Erdoğan, Hatice Erdoğan, Sezgin Erdoğan, Serkan Erdoğan, Menevşe Tekçam, Muharrem Yalçın, Muhterem Yalçın, Burhanettin Yalçın, Raşit Erdoğan, Emine Karataş, Şükrü Erdoğan ve Adem Erdoğan aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Yeşilçit mahallesi 130 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 435,00 m²lik kısmında,

11)2025/205 Esas sayılı dosyasından malik Ramazan Aydoğan aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 124 ada 69 parsel sayılı taşınmazın 373,85 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02235161