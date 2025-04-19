MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından görevi bırakacağını açıkladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, maçta rakiplerine tepki veremediklerini belirterek, "Rezil oynadığımız bir maç. Hiç tepki vermediğimiz bir ilk yarı. Çok ucuz goller yediğimiz bir ilk yarıydı. Özellikle geçen hafta Bolu maçındaki 2-0’dan dönüşün devamını bekliyorduk. Bu benim dördüncü maçım. Hayatımda gördüğüm en tepkisiz takım. Bu maç böyle oynanmaz. Bunun da sorumlusu bensem benim. Ben 5. hocayım. Benle de olmayacaksa olmayacak. Hayatımda bu şekilde nereden baksanız 14-15 takımla böyle maçlara çıktım. Hiç mazeret üretmiyorum. Bu maçlar böyle oynanmaz. Bu maçları kaybedebilirsiniz, puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz. Buradaki 3 maç, 4 maç bana yıkılırsa yıkılsın hiç umurumda değil." dedi.

Bakkal, içinde bulundukları durumu kabul edemediğin dile getirerek, "İlk yarı zaten hiçbir şey yapmadık. Rakibe değmedik bile. Bunun sorumlusu bensem ‘tamam’ ben sorumluyum. Kelle koltukta gidiyoruz. Ne yapacağız yani. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hoca hatalı. Konuşuyorsunuz anlatıyorsunuz, kampa gidiyorsunuz ama marş basmıyor. İyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Ne yapacağım iyi oyuncuyu, artık sinirlerim bozuk. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz. Elimde olsa 11 değişiklik yaparım. Kimsenin burada kenarda durmasına da gerek yok. Gidip konuşacağım, benimle de olmuyorsa olmuyordur. Geldik denedik olmadı. Ben Ankaragücü için geldim. Ne maddi ne de başka bir talebim olmadı. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. 1-2 maç hazırlık dedik, Boluspor maçında 2-0’dan döndük dedik ama bu maç böyle oynanmaz." diye konuştu.

Ankara’ya döndüğünde kulüp yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Bakkal, "Ben söyleyeceğim zaten. Benim tamam, bırakacağım. Şu an kimseyle görüşmedim. Takım kıpırdamıyor. Böyle tepkisiz olur mu? Ben 15 gündür buradayım." ifadelerini kullandı.

Manisa FK cephesi

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, zorlu bir maça çıktılarını anlatarak, şunları kaydetti:

"9 puanlık bir maçtı bizim için. Geldiğimiz ilk günden beri yenmeye mahkum bir oyun oynamak zorundayız. Tabii ki takımımızda eksik olan yerler vardı. Zayıf olan yönlerimizi tamamlamamız bir süreç aldı. Bu maçla beraber 6. maçımızı oynadık. Aslında takım olarak bir mesafe almıştık ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün oyuncularıma maçtan önce şunu söylemiştim, belki 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra ligde kalma adına çocuklarınıza hikaye şeklinde çok güzel anlatabileceğiniz çok güzel bir anı olacak bu maç. Bunun keyfini ve tadını çıkarın. Böyle bir anı yakaladığınız için de çok şanslısınız dedim. Çünkü biz son 6 haftada 5 puan almışız. Rakibimiz 6 maçta 2 puan almış. Ankaragücü gibi bir takımın bu kadar geri geri gitmesi çok alışagelmiş bir şey değil."

Verdiği görevleri yerine getiren oyuncularına teşekkür eden Taşkın, "Oyuncularım rakibe alan ve zaman vermediler. İlk yarı muhteşem bir Manisa FK vardı. İkinci yarı önde basmalarını istememe rağmen psikolojik olarak kornerden yediğimiz bir gol vardı. Kadro genişliğim çok fazla yok. Oyuna hamle olarak soktuğum her oyuncum görevini eksiksiz bir şekilde getirdi. Bugün gerçekten geldiğimiz günden beri en fazla seyirciye karşı oynadık." değerlendirmesinde bulundu.