CHP'den istifası sonrası rötarlı olarak AKP'ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilk kez konuştu.

Özarslan, tv100'de katıldığı yayında CHP'den ayrılma süreci, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'deki görevine değinen Özarslan, "MHP yetiştiğimiz tedrisat, AK Parti ise içindeki pek çok dostumuz ve yakınımız sebebiyle bize hiçbir zaman uzak olmayan partilerdi" ifadelerini kullandı.

AYRILIKTA ÖZGÜR ÖZEL'İ SUÇLADI

AKP'ye geçmeden önce CHP'li yöneticilerin telefonlarına çıkmayan Özarslan, CHP lideri Özgür Özel ile yaşadığı gerginliğe de değindi.

Burada yaşanan olayda Özel'i suçlayan Mesut Özarslan şunları söyledi:

"Kendisinin o sığ mesajının ardından Biz Sivas'ta doğup büyüdük; aile yapımız, terbiyemiz ve yetiştiğimiz ülkücü, milliyetçi yapının refleksleri sonucunda orada daha fazla duramazdık. Biz şahsiyetli, karakterli bir Türk evladıyız."

MANSUR YAVAŞ İÇİN: ULAŞIMI BİLMEZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Özarslan, özellikle iktidarın yaptığı eleştirilerden birini seçti.

Kentte ulaşım problemleri bulunduğunu savunan Özarslan, "çalıştay önerilerinin karşılık bulmadığını" iddia ederek dolaylı yoldan Mansur Yavaş'ı işaret etti.

AKP'li başkan şu yorumu yaptı:

"Yeni bir çevre yolu oluşturalım, bunun için bütün adımları atalım.' dedik. Maalesef Mansur Bey yanaştırılmadı. Mansur Başkan bilmez ki, kendisi avukat. Kurmaylarının bunu ortaya koyması gerekiyor."

Özarslan ayrıca, CHP'den ayrılma sürecinde Yavaş'ın kendisine sahip çıkmadığını da iddia etti.

Özarslan'ın "Ankara'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri de dikkat çekti.

BAŞKA BAŞKANLAR DA AKP'YE GEÇECEK Mİ?

CHP'den istifa eden bazı belediye başkanlarının AKP'ye geçebileceğine ilişkin iddialara da değinen Özarslan, "Birçoğunun gönlünün Cumhurbaşkanı ile olduğunu görüyorum ama kimler geçer kimler geçmez onu bilmiyorum" dedi.