Eski futbolcu ve AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya ve değerli abim Mutlu Özil ile birlikte, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı ziyaret ettik. Kendileriyle sporun ve milli değerlerimizin, ülkemizin uluslararası alandaki duruşuna olumlu katkıları üzerine konuşma fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim."

Özil bir sonraki paylaşımında da Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini açıkladı.

Özil, ziyarete ilişkin, "Kendileriyle bir araya gelmekten büyük onur duydum. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.