Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, futbol kariyerinin ardından özel hayatındaki tercihleriyle de zaman zaman gündeme geliyor. Özil bu kez kendisi için özel tasarlanan motosikletiyle dikkat çekti. Üzerinde kariyerinin simgesi haline gelen forma numarasını taşıyan motosiklet satışa çıkarıldı.

ÜZERİNDE “10” NUMARASI İŞLİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; motosiklet dünyasının ikonik ve agresif modelleri arasında gösterilen 2015 model Harley-Davidson Night Rod Special (VRSCDX), Mesut Özil için özel olarak tasarlandı.

Motosikletin gövdesinde Özil'in futbol kariyerinde uzun yıllar taşıdığı “10” numarasının işlemesi yer alıyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken motosiklet şimdi yeni sahibini bekliyor.

FİYATI 2 MİLYON 750 BİN TL

Mesut Özil'in satışa çıkardığı özel tasarım motosiklet için 2 milyon 750 bin TL fiyat biçildi. Özil'in forma numarasını taşıyan Harley-Davidson, yüksek fiyatıyla da dikkat çekti.