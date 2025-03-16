Programda konuşan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Kılıç, eski futbolcu Mesut Özil’den övgüyle bahsederek, onun yorulmadan çalıştığını vurguladı.

Kılıç, “Bu kariyeri kendinize rehber edinin” dedi.

'Biz de Aynı Şeyleri Yaşadık'

Almanya’da doğduklarına işaret eden Kılıç, “Sizlerin yaşadığı duyguları, deneyimleri bizler de bir zamanlar yaşadık” diye konuştu. Özil’in futbol kariyerinde büyük çabalar harcadığını dile getiren Kılıç, “Dünyanın en prestijli kulüplerinde, en çok takip edilen ve konuşulan futbolcularla birlikte önemli başarılara imza attı” ifadelerini kullandı.

'Eleştirilere Karşı Dimdik Durdu'

Özil’in zaman zaman eleştirilere maruz kaldığını belirten Kılıç, “Ancak o, bu eleştirilere karşı dik duruşunu korudu. Kendisini haksız yere eleştirenlere karşı bile nezaketini bozmadı. Edep dışı yorumlara, edebiyle yanıt verdi ve duruşundan asla taviz vermedi” dedi.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü başarı ve edeple sergilenen bir duruşun önünde kimse duramaz. Yaşadığınız topluma, ülkenize en iyi katkıyı sağlayarak eleştirilere en güzel cevabı verirsiniz.”

'Real Madrid'de birkaç daha keşke oynasaydım'

Programda gençlerin sorularına cevap veren Özil, futbol kariyerine dair, “Belki Real Madrid’de birkaç yıl daha oynayabilirdim. Oradaki bazı olaylar yüzünden ayrıldım. Keşke kariyerimde birkaç yıl daha oynasaydım” dedi.

'Fenerbahçe Hastasıyım'

Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapıp yapmayacağı sorusuna Özil, “Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüm, Fenerbahçe hastasıyım. Ancak şu an böyle bir görev almayı düşünmüyorum. Başka projelerim var, ama kesin ‘hayır’ da demiyorum. Her zaman Fenerbahçeli kalacağım ve destekleyeceğim” yanıtını verdi.

'Siyasetten Zevk Alıyorum'

AKP’de siyasete girişine de değinen Özil, “Aslında hep siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı’mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanyalar başlatıldı. Siyasetten keyif alıyorum” dedi.

Futbolcu arkadaşlarının siyasete girmesi için kendisine destek verdiğini ve hatta “Geç bile kaldın, çok önce siyasete atılmalıydın” dediklerini aktardı.

'Türk Futbolcuları Dünyada Görünsün'

Profesyonel antrenörlük yapmayı planlamadığını ifade eden Özil, “Mesut Özil Spor Akademisi kuracağım. Gençlerle bir arada olup, onların elinden tutmak, vatanlarını ve milletlerini dünyada temsil etmelerini istiyorum. Türk futbolcuların dünya kulüplerinde yer alması benim hedefim” diye konuştu.

Ronaldo mu, Messi mi?

Lionel Messi ile kıyaslandığında Cristiano Ronaldo’yu daha çok beğendiğini ve onunla birlikte oynadığını hatırlatan Özil, “Ama ben Türk futbolcuların yanındayım, onları destekleyip başarılı olmalarını istiyorum” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmayı düşünmediğini de ekleyen Özil, yine de Türk futbolunu canlandırmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

'Almanya’yı Seviyorum, Ama…'

Almanya’ya bakış açısının değişmediğini söyleyen Özil, şu ifadeleri kullandı: “Alman medyasıyla sorunlar yaşadım. Almanya’yı seviyorum, burada ekmeğimi kazandım, bana fırsatlar sundular, burada büyüdüm. Bazı günler yorulsam da pes etmedim.”