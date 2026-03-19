Meta, alınan kararı iki platformu birbirinden ayırarak her birinin daha odaklı büyümesini sağlama hedefiyle açıkladı. Şirket, Horizon Worlds’ün bundan sonra mobil odaklı bir deneyime dönüşeceğini belirtirken, bu adım metaverse projelerini yürüten Reality Labs biriminde gerçekleştirilen geniş çaplı işten çıkarmaların hemen ardından geldi.

Ocak ayında yapılan kesintilerde binden fazla çalışan işten çıkarılmış, sanal gerçeklik içerikleri geliştiren stüdyolar da bu süreçten etkilenmişti. 2023’te Horizon Worlds için içerik üretmek amacıyla kurulan şirket içi stüdyo Ouro Interactive de bu değişimden etkilenen yapılar arasında yer aldı.

Meta, Ekim 2021’de Facebook adını değiştirerek metaverse odaklı yeni vizyonunu ilan etmişti. CEO Mark Zuckerberg o dönemde metaverse’ü “bir sonraki büyük sınır” olarak tanımlamış ve milyarlarca kullanıcıya ulaşan, yüz milyarlarca dolarlık dijital ekonomi yaratacak bir ekosistem öngörmüştü.

Ancak Horizon Worlds, geniş kullanıcı kitlesine ulaşmakta zorlandı ve platformun aylık aktif kullanıcı sayısı hiçbir zaman birkaç yüz binin üzerine çıkamadı. Avatarların etkileşime girdiği üç boyutlu sosyal ağ, 2021 sonunda kullanıma açılmış ve uzun süre yalnızca Quest VR cihazlarında çalışmıştı. 2023 Eylül’ünde ise sanal gerçeklik başlığı olmayan kullanıcılar için mobil versiyonu yayımlanmıştı.

6 MİLYAR DOLAR ZARAR

Metaverse yatırımları Meta için önemli maliyetler de doğurdu. Reality Labs birimi kurulduğundan bu yana her çeyrekte milyarlarca dolarlık zarar açıklarken, Ocak ayında paylaşılan son finansal sonuçlara göre birim yalnızca dördüncü çeyrekte 6,02 milyar dolar faaliyet zararı bildirdi.

Şirketin son dönemde odağını yapay zekâya kaydırmasıyla birlikte sanal gerçeklik yatırımlarının geri plana alınmaya başladığı ve Horizon Worlds’ün mobil odaklı hale getirilmesinin bu stratejinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Pandemi döneminde büyük ilgi gören metaverse kavramının geleceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı yorumcular metaverse’ün etkisini kaybettiğini savunurken, bazı sektör temsilcileri alanın yeni bir evreye geçtiğini düşünüyor.

Metaverse platformu VLGE’nin kurucusu Evelyn Mora’ya göre bir sonraki aşama, fiziksel ortamların ve insan davranışlarının üç boyutlu temsillerini kullanan “dünya modelleri” üzerine kurulabilir. Sanal gerçeklik başlıklarında kullanılan göz izleme teknolojisinin kullanıcı davranışlarını ayrıntılı biçimde ölçmesi ve bu verilerin yapay zeka tarafından işlenerek markalara anlık geri bildirim sağlaması, bu dönüşümün önemli parçalarından biri olarak görülüyor.