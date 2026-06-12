Kullanıcıların günlük akışlarını doğrudan etkileyen teknik aksaklıklar kapsamında; özellikle Facebook ana sayfasına erişim sağlanamazken, Instagram ve WhatsApp’ın masaüstü sürümlerinde de ciddi bağlantı kopuklukları gözlemleniyor. Dijital dünyada "çöküş" olarak nitelendirilen bu kesinti süreci, platformlarda veri akışının durmasına ve kullanıcıların hesaplarına ulaşmakta güçlük çekmesine neden oldu.

Sistemsel yoğunluk veya teknik altyapı kaynaklı olduğu değerlendirilen bu erişim sorunu, sosyal medya kullanıcılarını farklı mecralara yönlendirirken, Meta cephesinden henüz yaşanan duruma ilişkin resmi bir bilgilendirme gelmedi.