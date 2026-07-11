Sosyal medya devi Meta, kamuoyunda ve Hollywood'un önde gelen yetenek ajanslarında büyük tepki toplayan yeni yapay zeka özelliğini durdurduğunu duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamada, kullanıcıların açık izni olmadan Instagram fotoğraflarını işleyen sistemin gelen eleştiriler doğrultusunda devre dışı bırakıldığı belirtildi.
"HEDEFİ TUTTURAMADIK"
Meta sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, özelliğin kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda kaldırıldığı doğrulandı. Şirket temsilcisi, "Bu haftanın başlarında, Meta AI bünyesinde görsel oluşturmanın bir yolunun, referans alınmak istenen herkese açık Instagram hesaplarını etiketlemek (@-mention) olduğunu duyurmuştuk. Amacımız yararlı bir yaratıcı araç sunmak ve insanlara içeriklerinin bu şekilde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda kontrol vermekti. Ancak bu özelliğin beklentileri karşılamadığına dair geri bildirimler aldık ve hizmeti sonlandırdık" ifadelerini kullandı.
Meta, salı günü tanıttığı "Muse Image" adlı yapay zeka modeliyle, kullanıcıların herhangi bir herkese açık Instagram hesabını etiketleyerek o kişiye ait görseller üzerinde değişiklik yapmasına imkan tanıyordu.
ÜNLÜLERDEN SERT RIZA TEPKİSİ
Ancak sistem, 18 yaş üstü kullanıcıların fotoğraflarının yapay zeka modeli tarafından işlenmesini önlemek için ayarlara girip özelliği manuel olarak kapatmasını (opt-out) şart koştuğu için kısa sürede tepkilerin odağı haline geldi.
Tom Hanks ve Meryl Streep gibi dünyaca ünlü isimleri temsil eden Hollywood'un dev yetenek ajansı CAA (Creative Artists Agency), endişelerini doğrudan Meta’ya ilettiklerini belirterek platformu daha makul bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. CAA’den yapılan açıklamada, "Açık ve belgelenmiş rıza olmadan hiçbir üçüncü taraf —yapay zeka modelleri de dahil— kimsenin adını, görüntüsünü, sesini veya yaratıcı çalışmasını kullanamaz. Gerçek yenilik; içerik üreticilerinin haklarına saygı duyar, geçim kaynaklarını korur ve kontrolü platformlara değil sanatçılara verir" denildi.
Meta'nın özelliği iptal etme kararının ardından CAA ikinci bir açıklama yaparak, "Meta'yı Muse Image özelliğini kaldırma yönündeki hızlı kararından dolayı takdir ediyoruz. Bireysel hakları ve rızayı ön plana koymak, sorumlu teknoloji inşa etmenin temelidir" değerlendirmesinde bulundu. ABD'li oyuncular ve ekran sanatçıları sendikası SAG-AFTRA da üyelerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak kişisel haklarını ve görüntülerini korumak için harekete geçmelerini istedi.
YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNDE TELİF VE RIZA GERİLİMİ
Meta’nın bu geri adımı, yapay zeka şirketlerinin kullanıcı verilerini toplama biçimlerine yönelik sınırların tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Daha önce OpenAI da "Sora 2" video modeli için benzer bir opt-out (sistemden çıkma) yöntemi uygulamış, gelen tepkiler üzerine politikasını değiştirerek özelliği bu yılın başlarında tamamen kapatmıştı.
Meta cephesindeki kriz yatışırken, yapay zeka dünyasında bir başka dev hukuki savaş başladı. Apple, cuma günü OpenAI’a karşı federal mahkemede dava açarak, ChatGPT üreticisinin eski Apple çalışanları aracılığıyla ticari sırları çaldığını ileri sürdü. OpenAI ise yöneltilen suçlamaları reddetti.