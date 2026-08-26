Meta, Facebook ve Instagram’ın çocuklar ile gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddiasıyla ABD’de açılan davada eyaletlerle uzlaşmaya vardı.

18 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Anlaşma kapsamında eyaletlere, gençlerin çevrim içi güvenliğine yönelik çalışmaların finanse edilmesinde kullanılmak üzere yaklaşık 18 milyar dolar ödeme yapılacağı bildirildi.

Bu tutarın 10 yıl boyunca yıllık taksitler halinde ödeneceği belirtildi. Meta ayrıca anlaşmayla genç kullanıcılar için daha sıkı varsayılan kısıtlamalar uygulanacağını duyururken, TikTok ve YouTube gibi diğer platformlara da benzer önlemler alma çağrısında bulundu.

YARDIMCI OLACAK EK ARAÇLAR SUNULMASI

Uzlaşma kapsamında Meta’nın genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları ve gece erişimini kısıtlayan uygulamalar getirmesi öngörülüyor. Şirketin ayrıca çocukların yaş sınırlamasına tabi içeriklere erişimini engellemek amacıyla yaş doğrulama sistemlerini geliştirmesi ve ebeveynlere çocuklarının çevrim içi güvenliğini sağlamada yardımcı olacak ek araçlar sunması planlanıyor.

DAVA 2023’TE AÇILMIŞTI

Aralarında California, New York ve Colorado’nun da bulunduğu çok sayıda eyalet, Meta’ya Ekim 2023’te dava açmıştı.

Davada Meta’nın, daha fazla reklam geliri elde etmek amacıyla çocukları ve gençleri platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutmaya yönelik tasarımlar kullandığı ileri sürülmüştü. Eyaletler; öneri algoritmaları, “Beğen” butonu, sürekli bildirimler, görsel filtreler ve kullanıcıların uygulamadan çıkmasını zorlaştıran “sonsuz kaydırma” özelliğinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmişti.

'ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ TOPLADI'

Meta’nın kendi araştırmalarında platformların gençlerde depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve günlük yaşamın bozulması gibi sonuçlara yol açtığına ilişkin bulgular bulunduğu, ancak şirketin bu riskleri kamuoyundan yanıltıcı başka raporlarla gizlediği iddia edilmişti.

Davada ayrıca Meta’nın, ebeveynlerinden izin almadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini topladığı ve çocukların çevrim içi gizliliğini koruyan yasaları ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Geçen hafta başlayan duruşmalarda savcılar ve Meta’nın avukatlarının yanı sıra şirketin eski çalışanı Arturo Bejar ile Instagram Başkanı Adam Mosseri de ifade vermişti. Davanın haftalarca sürmesi beklenirken tarafların uzlaşmaya gitmesiyle yargı sürecinin sona erdirilmesi için mahkeme onayı beklenmeye başlandı.