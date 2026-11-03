ngiltere'de metal dedektörüyle arama yapan bir adam, Downton Abbey dizisinin çekildiği Highclere Kalesi yakınlarında yaklaşık 1.000 yıllık altın bir kolye buldu. Hristiyanlıkta önemli bir sembol olan "Tanrı'nın Eli"ni temsil ettiği düşünülen tarihi eser, bulan kişiyi duygulandırdı.

58 yaşındaki Nick Berry, Londra'nın yaklaşık 112 kilometre batısındaki Ashmansworth köyünde bulunan tarım arazisinde metal dedektörüyle arama yaparken sıra dışı bir keşfe imza attı. Bournemouth News and Picture Service (BNPS) tarafından Fox News aracılığıyla aktarılan habere göre, buluntunun yapıldığı arazi, 1679 yılında inşa edilen ve Downton Abbey dahil birçok dizi ile filme ev sahipliği yapan Highclere Kalesi'nin yakınında bulunuyor.

Altın parıltısını görünce şaşkına döndü

Metal dedektörlüğünü 30 yılı aşkın süredir hobi olarak yapan Berry, kolyeyi bulduğu anı anlattı. 2 arkadaşıyla birlikte arama yaptıklarını belirten Berry, dedektöründen güçlü bir sinyal aldığını söyledi.

Çukuru kazdığında doğrudan altın parıltısını gördüğünü belirten Berry, eseri yerden çıkarıp üzerindeki çamuru temizlerken tarif etmesi zor duygular yaşadığını ifade etti.

Bulduğu parçanın sıradan bir eşya olmadığını hemen anladığını söyleyen Berry, eserin Anglo-Sakson dönemine ait olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Berry, 30 yılı aşkın süredir metal dedektörüyle arama yapmasına rağmen daha önce böyle bir buluntuyla karşılaşmadığını belirtti.

"Tanrı'nın Eli" sembolünü temsil ediyor olabilir

El şeklindeki altın kolyenin yüzeyinde küçük çukurlar bulunuyor. Bu detaylar, Hristiyanlık ve Yahudi sanatında uzun yıllardır kullanılan "Tanrı'nın Eli" sembolünü akıllara getiriyor.

Berry, elin tarih boyunca güçlü bir sembolik anlam taşıdığını belirterek özellikle Hristiyanlıkla ilişkilendirildiğine dikkat çekti.

Treasure Hunting dergisinin editörü Julian Evan-Hart da kolyenin bu sembolü temsil ediyor olabileceğini düşünüyor. Evan-Hart, "Tanrı'nın Eli" motifinin geç Sakson ve Viking dönemlerine ait bazı gümüş paralarda, daha sonraki dönemlerde ise kilise sanatında görüldüğünü belirtti.

Uzmanlara göre altından yapılmış kolyenin de benzer bir anlam taşıması mümkün.

Değerinin yüksek olması bekleniyor

Kolyenin kesin olarak hangi döneme ait olduğu henüz belirlenmedi, ancak Evan-Hart, eserin yüksek statülü bir kişiye ait olabileceğini ve boyunda taşınmak üzere tasarlanmış olabileceğini düşünüyor.

Bölgede başka tarihi eserlere rastlanmaması, kolyenin sahibinin onu yanlışlıkla düşürmüş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Berry, buluntuyu İngiltere'de halkın keşfettiği tarihi eserleri kayıt altına alan bir Buluntu İrtibat Görevlisine teslim etti. Eser daha sonra British Museum'a gönderildi.

Kolyenin müzeye veya benzer bir kuruma satılması halinde Berry ile arazi sahibinin, eserin değerine bağlı olarak 5 ya da 6 haneli bir ödeme alabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 1,6 gram ağırlığındaki kolyenin oldukça yüksek karatlığa sahip olduğunu söyleyen Berry, eserin değerini henüz bilmediğini ifade etti.

Tarihi buluntuyu "hayatının keşfi" olarak nitelendiren Berry, bir daha böyle bir eser bulamayacağını düşündüğünü söyledi.