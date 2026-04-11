Körfez bölgesinin en büyük alüminyum üreticisi Emirates Global Aluminum (EGA), Al Taweelah dökümhanesindeki faaliyetlerin durmasından yaklaşık bir hafta sonra, bazı sözleşmeleri için "mücbir sebep" ilan etti. Şirketin bu kararı, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarından sonra küresel sanayi metalleri tedarik zincirini de ciddi şekilde etkilemeye başladığını gösteriyor.

ÜRETİM TESİSLERİ HASAR GÖRDÜ

Bloomberg tarafından ulaşılan belgelere göre EGA, İran’ın insansız hava aracı ve füze saldırılarında Al Taweelah dökümhanesinin hasar alması ve operasyonların tamamen durması üzerine, teslimatların en azından bir kısmını askıya almak için mücbir sebep maddelerini devreye soktu.

KÜRESEL ARZIN YÜZDE 4'ÜNÜ KARŞILIYOR

Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company ve Investment Corporation of Dubai’nin ortak girişimi olan EGA, 2025 yılında 2,83 milyon ton dökme metal satışı gerçekleştirmişti. Dünya alüminyum üretiminin yaklaşık %4’ünü tek başına karşılayan şirket, bölgenin en kritik sanayi aktörlerinden biri konumunda. Orta Doğu genelinin küresel alüminyum arzındaki payı ise yaklaşık %9 seviyesinde bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ BASKIYI ARTIRIYOR

EGA’da yaşanan üretim kesintisi, küresel alüminyum piyasası üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Hürmüz Boğazı’nın altı hafta boyunca kapalı kalmasıyla halihazırda darboğaza giren piyasa, bu kritik su yolundaki trafiğin bu hafta sonu itibarıyla hala düşük seyretmesi nedeniyle zorlanmaya devam ediyor. Uzmanlar, deniz ticaretindeki bu tıkanıklığın tamamen ve ek maliyetler olmaksızın çözülmemesi durumunda, bölgedeki diğer üreticilerin de üretim kısıntısına gitmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor.

FİYATLARDA SERT YÜKSELİŞ: LME'DE YÜZDE 50 ARTIŞ

Saldırıların ardından Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum vadeli işlem fiyatları hızla tırmanışa geçti. LME Alüminyum fiyatları geçen yıla oranla %50 oranında artış gösterdi. EGA’nın mücbir sebep ilanı ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar, küresel arzın daha da daralacağına ve fiyatların daha yüksek seviyelere çıkabileceğine işaret ediyor.

"DAHA BÜYÜK BİR ARZ ŞOKU DÜŞÜNMEK ZOR"

Goldman Sachs emtia uzmanı James McGeoch, konuya ilişkin müşterilerine gönderdiği notta durumun vahametini şu sözlerle özetledi:

"Metal piyasasında bundan daha büyük bir arz şoku düşünmek zor. Olayların bu noktaya evrileceğine dair beklenti yüksekti ancak piyasanın ilk tepkisi belirsizliği fiyatlamaktı. Geçmiş tecrübelerimiz yanılmıyorsa, bu belirsizliğin yerini taze bir talep ve uzun pozisyon dalgası alacaktır."